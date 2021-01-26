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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАРАСТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФЯНОЙ ТОПЛИВНОЙ ПРОДУКЦИИ


18:13 26.01.2021

В топливно-энергетический баланс Беларуси в ближайшие пять лет будет вовлечено около 3,3 млн. т.у.т. торфяной топливной продукции. Это предусмотрено Программой комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Министерства энергетики №49 от 31 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, мероприятия программы направлены на внедрение передовых технологий разработки торфяных месторождений, а также добычи, переработки и использования торфа, снижение степени износа основных производственных фондов торфяной промышленности, обеспечение экономически эффективной работы организаций отрасли.

За пятилетку планируется обеспечить добычу торфа в объеме около 11,3 млн тонн, производство порядка 4 млн тонн торфяных топливных брикетов, 0,9 млн тонн сушенки торфяной, 0,7 млн тонн продукции на основе торфа нетопливного назначения.

Программой предусмотрен отвод 5,3 тыс. га земельных участков и строительство 3,7 тыс. га новых торфяных полей.

С целью увеличения объемов выпуска экспортоориентированных видов торфяной продукции планируется строительство цеха по кипованию торфа на базе ОАО «Туршовка».

В соответствии с утвержденной правительством схемой распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года, в разрабатываемый фонд включено 99,1 тыс. га земель торфяных месторождений с запасами торфа в количестве 302,1 млн тонн.

При достижении устанавливаемых программой объемов добычи запасов торфа в стране достаточно для разработки и использования его в экономике на ближайшие 100 лет.
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