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ЭКОНОМИКА РБ
БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТРЕТЬ ТОВАРООБОРОТА БУТБ
18:10 26.01.2021
Товарооборот ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 2020 году составил 5,3 млрд BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на долю брокеров пришлось почти 33% общего биржевого оборота в прошлом году.
Сейчас на БУТБ аккредитованы около 50 брокеров, в том числе 10 нерезидентов из Германии, Китая, Латвии, Литвы, Польши и России.
Согласно обновленному рейтингу деловой активности биржевых брокеров, абсолютными лидерами по количеству и объемам сделок, совершенных в прошлом году, стали УП "Беллесэкспорт" (Беларусь), ОАО "Белорусская лесная компания" (Беларусь) и Malag & Soltau GmbH (Германия). Первые две организации являются ведущими отечественными экспортерами лесопродукции, а как немецкая компания - один из крупнейших поставщиков пиломатериалов в страны Европы, Азии и США. Эти же брокерские фирмы занимают три верхних строчки в рейтинге по торгам лесопродукцией.
Первое место по объему сделок с металлопродукцией у ОАО "Белстройматериалы", реализующего широкий спектр товаров для строительной отрасли, включая арматуру, проволоку и иные металлоизделия.
В торгах промышленными и потребительскими товарами лидером стало УП "Кейсиви", которое специализируется на купле-продаже строительных материалов и оборудования.
Самым активным брокером в секции сельхозпродукции стала латвийская компания SIA Business Support Services, которая ранее в основном привлекала на БУТБ покупателей пиломатериалов и круглого леса. Выйти на первую позицию в рейтинге по сельхозтоварам в 2020 г. позволило рапсовое масло, которое благодаря SIA Business Support Services в значительных объемах поставлялось в страны Балтии и Швейцарию.
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