Товарооборот ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 2020 году составил 5,3 млрд BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на долю брокеров пришлось почти 33% общего биржевого оборота в прошлом году.

Сейчас на БУТБ аккредитованы около 50 брокеров, в том числе 10 нерезидентов из Германии, Китая, Латвии, Литвы, Польши и России.

Согласно обновленному рейтингу деловой активности биржевых брокеров, абсолютными лидерами по количеству и объемам сделок, совершенных в прошлом году, стали УП "Беллесэкспорт" (Беларусь), ОАО "Белорусская лесная компания" (Беларусь) и Malag & Soltau GmbH (Германия). Первые две организации являются ведущими отечественными экспортерами лесопродукции, а как немецкая компания - один из крупнейших поставщиков пиломатериалов в страны Европы, Азии и США. Эти же брокерские фирмы занимают три верхних строчки в рейтинге по торгам лесопродукцией.

Первое место по объему сделок с металлопродукцией у ОАО "Белстройматериалы", реализующего широкий спектр товаров для строительной отрасли, включая арматуру, проволоку и иные металлоизделия.

В торгах промышленными и потребительскими товарами лидером стало УП "Кейсиви", которое специализируется на купле-продаже строительных материалов и оборудования.

Самым активным брокером в секции сельхозпродукции стала латвийская компания SIA Business Support Services, которая ранее в основном привлекала на БУТБ покупателей пиломатериалов и круглого леса. Выйти на первую позицию в рейтинге по сельхозтоварам в 2020 г. позволило рапсовое масло, которое благодаря SIA Business Support Services в значительных объемах поставлялось в страны Балтии и Швейцарию.