Комитет "Витебскоблимущество" совместно с управлением культуры Витебского облисполкома подготовил перечень неиспользуемых объектов недвижимости на территории Витебской области, включенных в государственный список историко-культурного наследия.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, перечень насчитывает 17 зданий (в основном XVIII-XIX веков постройки), которые предлагаются потенциальным инвесторам, готовым приложить свои силы и средства для сохранения архитектурного наследия.

Объекты могут быть предложены как к продаже на аукционе за базовую величину, так и безвозмездной передаче в собственность инвестора под реализацию инвестпроекта. Для инвестора, реализующего инвестпроект, предоставлены преференции: освобождение от НДС, ввозных таможенных пошлин, земельного налога.

Могут быть предоставлены индивидуальные льготы в соответствии с декретом № 10.

Подробнее с перечнем объектов можно ознакомиться здесь.