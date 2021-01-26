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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТОРАМ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
18:02 26.01.2021
Комитет "Витебскоблимущество" совместно с управлением культуры Витебского облисполкома подготовил перечень неиспользуемых объектов недвижимости на территории Витебской области, включенных в государственный список историко-культурного наследия.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, перечень насчитывает 17 зданий (в основном XVIII-XIX веков постройки), которые предлагаются потенциальным инвесторам, готовым приложить свои силы и средства для сохранения архитектурного наследия.
Объекты могут быть предложены как к продаже на аукционе за базовую величину, так и безвозмездной передаче в собственность инвестора под реализацию инвестпроекта. Для инвестора, реализующего инвестпроект, предоставлены преференции: освобождение от НДС, ввозных таможенных пошлин, земельного налога.
Могут быть предоставлены индивидуальные льготы в соответствии с декретом № 10.
Подробнее с перечнем объектов можно ознакомиться здесь.
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