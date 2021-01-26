|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ФЕВРАЛЯ ОБЪЕМ ВКЛЮЧЕННОГО В АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА НА ТАРИФЕ «КОМФОРТ XL» ОТ А1 УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 50 ГБ
17:47 26.01.2021
С 1 февраля 2021 года объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, на тарифе «Комфорт XL» от А1 увеличивается с 40 ГБ до 50 ГБ.
Напомним, с 14 мая 2020 года абонентам тарифа «Комфорт XL» были доступны дополнительные 10 ГБ по акции, которые предоставлялись в дополнение к 40 ГБ, включенным в абонентскую плату.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 февраля 2021 года эти дополнительные 10 ГБ начнут предоставляться на постоянной основе, а ежемесячный объем трафика на тарифном плане «Комфорт XL» составит 50 ГБ. Все остальные условия, включая размер абонентской платы и возможность накапливать неизрасходованные остатки трафика, останутся прежними.
Увеличенный объем интернет-трафика будет предоставляться как действующим, так и новым абонентам тарифного плана «Комфорт XL».
Кроме того, новые абоненты могут принять участие в акции «Бонусы для новых абонентов тарифных планов актуальной линейки «Комфорт» и «Без Лимита» и дополнительно получить скидку на абонентскую плату выбранного тарифа линейки «Комфорт».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2021
Курсы в банках
на 26.01.2021
Конвертация в банках
на 26.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте