В бюджет Могилевской области за 2020 год поступило 719,3 тыс. рублей единого налога от самозанятых граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на 1 января 2021 г. 4876 жителей Могилевской области осуществляли деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Самозанятых стало больше на 75 человек по сравнению с прошлым годом.

Основное количество самозанятых граждан сосредоточено в Могилеве – 1246 и в Бобруйске – 1110, в Осиповичском районе – 311, Горецком – 306, Кричевском – 214, Могилевском – 207, Чаусском – 202, Костюковичском – 166.

Самый популярный вид деятельности – парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, ими занимаются 1 165 человек (24,3% от общего числа самозанятых). По сравнению с 2019 годом количество лиц занимающихся данной деятельностью увеличилось на 14%.

Второй по популярности вид деятельности – реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных гражданами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции – осуществляют 843 человека (17,2% от общего числа).

Третий – репетиторские услуги, ими занимаются 683 человека (14% от общего числа).

Востребованы также:

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов – 366 человек (7,6%);

услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; услуги по дроблению зерна; выпас скота – 255 человек (5,2%);

продажи котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) – 214 человек (4,4%);

уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора – 191 человек (3,9%);

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов – 148 человек (3%);

ремонт часов, обуви – 100 человек (2,1%).