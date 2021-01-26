Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) подготовила и издала международный аналитический обзор «Цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии и основанные на них производства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, материал состоит из статей, рефератов статей и патентов за 2019-2020 годы, обобщающих опыт ряда стран ЕС (ФРГ, Италии, Нидерландов и др.), Китая, США, Республики Корея, Японии, Тайваня, Российской Федерации и ряда других государств.

В аналитическом обзоре представлена информация по таким темам, как: информационное общество, искусственный интеллект, робототехника, большие данные (Big Data), криптографическая защита информации, радиоэлектронные системы, «умный» город, беспилотные и электрические транспортные средства, аддитивные, антропоморфные, аэрокосмические, квантовые, когнитивные, лазерные, плазменные и оптические технологии и нанотехнологии.

Издание предназначено для информирования специалистов и руководителей профильных госорганов и организаций, промышленных предприятий, разработчиков научно-технической продукции, специалистов различных ведомств, осуществляющих научную, научно-техническую, научно-информационную и инновационную деятельность о передовом мировом техническом опыте по одному из приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы.

С аналитическим обзором можно ознакомиться по ссылке.