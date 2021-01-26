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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО «АМКОДОР-ПИНСК» НА ЧЕТВЕРТЬ НАРАСТИЛО ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В 2020 ГОДУ
16:51 26.01.2021
Объемы производства продукции ЗАО «Амкодор-Пинск» в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на четверть и составили почти 25 миллионов рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в 2021 году запланирован рост объемов еще на 40%.
Мощности предприятия существенно выросли после завершенной в 2016 году масштабной модернизации и технического перевооружения.
Предприятие выпускает востребованные в Беларуси и за ее пределами экскаваторы-погрузчики, дорожные катки различных моделей, машины на шасси МТЗ, машины для торфодобывающей промышленности, снегоуборочную и погрузочную технику. Всего в каталоге продукции около 50 моделей и модификаций машин для дорожного строительства, коммунального и сельского хозяйства, добычи торфа – мощные, функциональные и надежные.
С 2019 года в линейке машин появились автогрейдеры, нужда в которых очень велика – в нашей стране износ парка этой техники достигал 80%, причем все эти машины были преимущественно российского производства, а в Беларуси ее не производил никто.
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