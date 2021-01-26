В 2020 году в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси находилось 249 дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, из них 194 дела составили споры в области авторского права и смежных прав; 55 дел – споры в области права промышленной собственности.

Всего рассмотрено 179 дел в области авторского права и смежных прав и 45 дел в сфере права промышленной собственности, в том числе 6 жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе.

В удовлетворении указанных жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе Верховным судом отказано.