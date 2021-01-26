ЭКОНОМИКА РБ

ГОМЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВИЛО БУРОВЫЕ АГРЕГАТЫ В РОССИЮ

16:06 26.01.2021 ОАО «Сейсмотехника» вместе с итальянской компанией Drillmec изготовили пять тяжелых мобильных буровых агрегатов АРС-225 для компании «Роснефть». Как пишет портал neft.by, четыре таких комплекса уже отправили заказчику. В экспортном варианте гомельские машиностроители учли требования заказчика. В первую очередь, перевели установки с дизеля на электротягу и снизили высоту мачты. АРС-225 предназначен для выполнения технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 километров. Буровая установка оснащена верхним силовым приводом Drillmec HTD-250CR-LT. Смонтировано оборудование на шестиосном шасси, которое спроектировали и изготовили в ОАО «Сейсмотехника».