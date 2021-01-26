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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВИЛО БУРОВЫЕ АГРЕГАТЫ В РОССИЮ
16:06 26.01.2021
ОАО «Сейсмотехника» вместе с итальянской компанией Drillmec изготовили пять тяжелых мобильных буровых агрегатов АРС-225 для компании «Роснефть».
Как пишет портал neft.by, четыре таких комплекса уже отправили заказчику.
В экспортном варианте гомельские машиностроители учли требования заказчика. В первую очередь, перевели установки с дизеля на электротягу и снизили высоту мачты.
АРС-225 предназначен для выполнения технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 километров. Буровая установка оснащена верхним силовым приводом Drillmec HTD-250CR-LT.
Смонтировано оборудование на шестиосном шасси, которое спроектировали и изготовили в ОАО «Сейсмотехника».
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