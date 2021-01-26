В 2020 году организациями всех форм собственности в Минске построено 11,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 701,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 149,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 127,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 94,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.