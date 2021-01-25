МТС предлагает новым абонентам подключиться к тарифу «Супер 25», чтобы в рамках акции воспользоваться безлимитом интернета и звонками во все сети страны всего за 9,50 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение действует по 28 февраля 2021 года.

При подключении на «Супер 25», согласно условиям акции, размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 15,50 рубля, с 181 по 270 день — 22,50 рубля, далее стоимость тарифа составит 30,60 рубля.

Кроме того, в рамках акции новичкам предоставляется безлимит интернета на скорости до 2 Мбит/сек на 3 месяца.

В абонентскую плату тарифа «Супер 25» включено неограниченное количество звонков во все сети, безлимит интернет-трафика на YouTube, мессенджеры и соцсети, а также 25 ГБ на остальной интернет.