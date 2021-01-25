Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 января 2021 года выросло до 239,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 239 тыс. 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 224 тыс. 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 754 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1668 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 847 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 436 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 383 тыс. 701 тест.