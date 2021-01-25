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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ФСЗН О ВЕДЕНИИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА СОСТОИТСЯ 27 ЯНВАРЯ
14:31 26.01.2021
Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) проводит 27 января 2021 г. прямую телефонную линию по вопросам ведения персонифицированного учета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ФСЗН, на вопросы ответит начальник управления персонифицированного учета Нина Грабар.
Задать вопросы можно будет с 11:00 до 12:00 по номеру телефона (017) 360-02-24.
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