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ЭКОНОМИКА РБ
МОНИТОРИНГ ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВОМ ПРОВЕДУТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
14:02 26.01.2021
Комитет «Гомельоблимущество» планирует провести мониторинг всех договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности государства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, эта работа намечена на 2021-2024 годы.
Всего в регионе заключено 247 договоров безвозмездного пользования государственным имуществом с хозяйственными обществами, созданными в процессе приватизации. В республиканской собственности находятся 74 объекта, в собственности региона – 61, собственности административно-территориальных единиц – 112.
Мониторинги на постоянной основе в комитете начали в 2013 году. Представители «Гомельоблимущества» с выездом на места удостоверяются в объективности отражения информации о составе имущества, переданного в безвозмездное пользование, а также законности заключенных договоров.
В 2020 году специалисты комитета провели мониторинг в семи хозяйственных обществах, установили 18 нарушений. В числе самых распространенных – необеспечение сохранности либо отсутствие переданного имущества, отсутствие государственной регистрации (перерегистрации) прав на объекты недвижимости, несвоевременное внесение изменений в договоры.
Стоить отметить, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации количество выездных контрольно-аналитических мероприятий в 2020 году было сокращено. В основном работа с договорами безвозмездного пользования проводилась в формате камерального анализа данных, содержащихся в договорах.
Так, специалисты сверили сведения об объектах недвижимости, находящихся в собственности Республики Беларусь и Гомельской области и переданных по договорам безвозмездного пользования, с данными Единого госрегистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Также для актуализации информации проведен анализ сведений в проектах создания хозяйственных обществ и в фактически заключенных договорах безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Гомельской области. Установлено 50 фактов неправомерной государственной регистрации права частной собственности, неосуществления перерегистрации права собственности на государственное имущество, 262 факта отсутствия регистрации на объекты недвижимости. В настоящее время обществами устранено 247 замечаний, 65 – в стадии устранения.
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