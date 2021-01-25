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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ДЕКАБРЕ ПОДРОСЛА НА 17%
13:29 26.01.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в декабре 2020 г. составила 2151,2 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в ноябре 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1839,3 рубля.
Таким образом, в декабре она подросла на 311,9 рубля, или на 17%.
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