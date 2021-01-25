ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ДЕКАБРЕ ПОДРОСЛА НА 17%

13:29 26.01.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в декабре 2020 г. составила 2151,2 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в ноябре 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1839,3 рубля. Таким образом, в декабре она подросла на 311,9 рубля, или на 17%.