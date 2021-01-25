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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОАО «ЛАКОКРАСКА» 5-Й ГОД ПОДРЯД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»


13:22 26.01.2021

Резидент СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Лакокраска» стал победителем ежегодной премии «Народная марка 2021» в категории лакокрасочная продукция.

Как сообщает сайт СЭЗ, для ведущего белорусского производителя это уже пятая награда кряду.

«Народная Марка» Беларуси - это ведущая ежегодная премия потребительского признания, в которой голосуют непосредственно покупатели через СМИ. По итогам 2020 года обладателями премии в различных номинациях стали 5 предприятий из Гродненской области. Помимо резидентов СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Лакокраска» и ОАО «Мостовдрев», призерами стали ОАО «Беллакт», ОАО «Лидапищеконцентраты» (торговая марка «Лидкон»), ОАО «Лидахлебопродукт» (торговая марка «Лидская Мука»), ЧТУП «ЗападХимТорг» (торговая марка «Остров чистоты»).

ОАО «Лакокраска» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в декабре 2011 года. Сегодня компания является крупнейшим в Беларуси производителем лакокрасочных материалов, большая часть которых экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья под торговыми марками LIDA, FRESKO, MASSIVE и GARAGE.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» традиционно становятся лауреатами национальных и международных премий. В 2019 году лучшими экспортерами Беларуси стали СООО «Конте СПА» и ОАО «Радиоволна», лучшим мебельным предприятием Беларуси признано СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ». В 2020 году ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» и ГП «Конус» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2020.
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