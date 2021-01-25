|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОАО «ЛАКОКРАСКА» 5-Й ГОД ПОДРЯД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»
13:22 26.01.2021
Резидент СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Лакокраска» стал победителем ежегодной премии «Народная марка 2021» в категории лакокрасочная продукция.
Как сообщает сайт СЭЗ, для ведущего белорусского производителя это уже пятая награда кряду.
«Народная Марка» Беларуси - это ведущая ежегодная премия потребительского признания, в которой голосуют непосредственно покупатели через СМИ. По итогам 2020 года обладателями премии в различных номинациях стали 5 предприятий из Гродненской области. Помимо резидентов СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Лакокраска» и ОАО «Мостовдрев», призерами стали ОАО «Беллакт», ОАО «Лидапищеконцентраты» (торговая марка «Лидкон»), ОАО «Лидахлебопродукт» (торговая марка «Лидская Мука»), ЧТУП «ЗападХимТорг» (торговая марка «Остров чистоты»).
ОАО «Лакокраска» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в декабре 2011 года. Сегодня компания является крупнейшим в Беларуси производителем лакокрасочных материалов, большая часть которых экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья под торговыми марками LIDA, FRESKO, MASSIVE и GARAGE.
Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» традиционно становятся лауреатами национальных и международных премий. В 2019 году лучшими экспортерами Беларуси стали СООО «Конте СПА» и ОАО «Радиоволна», лучшим мебельным предприятием Беларуси признано СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ». В 2020 году ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» и ГП «Конус» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»-2020.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2021
Курсы в банках
на 26.01.2021
Конвертация в банках
на 26.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте