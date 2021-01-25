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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ НОВОЛУКОМЛЬСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ-МОНОПОЛИСТА ПРИЗНАКИ НЕРАВНОГО ПОДХОДА К ПОТРЕБИТЕЛЯМ
12:56 26.01.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе рассмотрения обращения частного предприятия «Термоуют» установило в действиях ОАО «Завод керамзитового гравия Новолукомль» признаки неравного подхода к потребителям при поставках керамзита.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в целях устранения возможного нарушения ведомство выдало ему предупреждение о необходимости разработки правил торговой практики, направленных на создание равных условий доступа к товарам, на рынках которых он занимает доминирующее положение.
Для широкого информирования потребителей продукции об условиях поставок керамзита правила должны быть опубликованы на официальном сайте завода.
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