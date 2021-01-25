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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛЬСКИЙ ПУНКТ ПРОПУСКА БОБРОВНИКИ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
12:13 26.01.2021
Польский пункт Бобровники (белорусский пункт пропуска Берестовица) возобновил работу. Об этом сообщил Госпогранкомитет.
Ранее польская сторона приостанавливала оформление, объясняя сложными погодными условиями.
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