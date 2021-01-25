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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» ПОД СОКРАЩЕНИЕ ПОПАЛИ 79 ЧЕЛОВЕК
11:52 26.01.2021
В ОАО «Полоцк-Стекловолокно» под сокращение попали 79 человек. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«В связи с остановкой стекловаренной печи № 2 в цехе № 7 была проведена оптимизация численности работников этого цеха. Рабочие места 79 человек попали под сокращение», - говорится в сообщении.
Согласно информации, 61 работник был переведен на места, которые образовались в результате естественной текучести кадров, из них 32 – проходят переобучение по другой профессии. При этом одна единица была сокращена по свободной вакансии, один работник уволен за прогулы, два вышли на пенсию.
С 14 работниками с их письменного согласия были прекращены трудовые отношения в связи с сокращением численности. При увольнении им было выплачено выходное пособие в размере трех среднемесячных заработков в соответствии со ст.48 Трудового кодекса Республики Беларусь и компенсация пропорционально времени, оставшемуся до окончания двухмесячного срока предупреждения о сокращении численности.
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