В ООО "Красный Бор ЭкоПродукт" в городском поселке Освея Верхнедвинского района открыли цех по переработке мяса дичи.

"Красный Бор" - туркомплекс и одно из крупнейших охотничьих хозяйств страны. В прошлом году оно приступило к реализации инвестпроекта, который завершил полный цикл охраны, воспроизводства, добычи животных, переработки мяса и реализации продукции.

По словам директора ООО "Красный Бор ЭкоПродукт" Сергея Горбунова, в первую очередь проекта вложено Br12 млн. Мощность цеха позволяет перерабатывать более 5 т мяса в сутки.

"В цеху установлено в основном иностранное оборудование. Когда сезон добычи дичи закончится, будем производить изделия из говядины и свинины. Также в этом году планируем получить необходимые документы для поставок продукции за рубеж", - отметил руководитель.

В нашей стране деликатесы из дичи планируют продавать на экорынке в Валерьяново под Минском.

На базе производства освоена линейка полуфабрикатов и пельменей из дичи, сыровяленых и сырокопченых колбас, деликатесов, а также мяса диких животных с добавлением говядины и свинины местных хозяйств. Производств таких мощностей с подобной продукцией в стране нет.

Присутствовавший 22 января на открытии цеха премьер министр Роман Головченко отметил, что частную инициативу в сельской местности нужно поддерживать.

"Инвестор за полгода создал небольшое предприятие экологически чистой продукции. Появилось более 20 рабочих мест, что для такого городского поселка, как Освея, немало. Думаю, если их планы реализуются и будет введена вторая очередь, то количество сотрудников увеличится. Такая инициатива заслуживает только поощрения", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.