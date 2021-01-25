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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА В БЕЛАРУСИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ


10:59 26.01.2021

Размер семейного капитала в Беларуси проиндексировали на 5,5%. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

В ведомстве напомнили, что размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год, рассчитываемого Национальным статистическим комитетом.

По данным статистики, индекс потребительских цен за 2020 год в сравнении с 2019 годом составил 105,5%. В связи с этим с 1 января 2021 г. новый размер семейного капитала составляет 23 737,5 рубля.

В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.

Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.

При рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2020 г., семейный капитал назначается в размере 22 500 рублей.

Между тем стоит отметить, что в долларовом эквиваленте размер семейного капитала значительно сократился: на сегодня он составляет $9285 вместо ранее обещанных чиновниками $10 тыс.
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