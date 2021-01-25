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ЭКОНОМИКА РБ
ОСТАНОВЛЕНО ОФОРМЛЕНИЕ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА БОБРОВНИКИ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
10:53 26.01.2021
В пункте пропуска Бобровники (Берестовица с белорусской стороны) остановлено оформление. Об этом информирует Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на сопредельную сторону.
«…пропуск через границу временно прекращен в связи со сложными погодными условиями», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.
О возобновлении функционирования пункта пропуска Бобровники будет сообщено дополнительно.
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