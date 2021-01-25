Предложение о создании госкорпорации в сельхозмашиностроении находится в проработке. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, отвечая на вопросы о программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

"Создание госкорпораций - движение в правильную сторону. Это объединение технологических, инженерных и маркетинговых потенциалов предприятий. Сейчас важно иметь мощные структуры, которые способны привлекать серьезные финансовые потоки и кредитные ресурсы. По сути, это более глубокая степень интеграции по сравнению с существующими холдингами. Но нужно время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять верные управленческие решения", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

В социально-экономическом развитии страны на пятилетку есть несколько главных векторов. Первое - это ставка на традиционную отрасль промышленности - нефтехимическую. Государство будет в нее дальше инвестировать.

"Но в то же время в приоритете развитие регионов. Концентрируя трудовые ресурсы и производительные силы вокруг крупных городов, мы не должны забывать о районах. Вот в одном из них - Верхнедвинском - сегодня побывали. Сельскохозяйственный регион с небольшой промышленностью. С учетом льгот, которые уже имеются, нужно в каждом населенном пункте развивать производство", - резюмировал Роман Головченко.