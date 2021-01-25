НАН Беларуси и УО «Белорусский государственный медицинский университет» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на интеграцию академической и университетской науки по приоритетными направлениям научных исследований и научно-технической деятельности.

Ученые планируют проводить совместные научные исследования в рамках государственных, отраслевых и региональных научных и научно-технических программ, развивать научные исследования, базирующиеся на технологиях V и VI технологических укладов, совместно участвовать в международных программах и проектах, научно-технических мероприятиях и выставках, повышать качество образования на I и II ступенях высшего образования, а также эффективность подготовки кадров высшей научной квалификации.