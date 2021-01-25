Для страны важно ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования (КЗК) на "Нафтане", потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов мы компенсируем потери от российского налогового маневра. Об этом 22 января заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения нефтепромышленного предприятия.

Он отметил, что КЗК - объект очень сложный и его строительство затянулось на несколько лет. Тем не менее есть основания полагать, что комплекс начнет работать в этом году.

"Планируем в мае закончить строительно-монтажную часть и немедленно приступить к пуско-наладке. В лучшем случае к началу четвертого квартала нынешнего года, а если сложности возникнут, то к концу года, намерены выйти на получение первого продукта от этой установки. Для нас это важно, потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов мы компенсируем потери от налогового маневра", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, чтобы постоянно контролировать ход реализации инвестпроекта и избегать отставаний, каждые две недели на "Нафтане" работает штаб под руководством Министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича и председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.