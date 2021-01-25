С 1 февраля 2021 года в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит: на первого ребенка – 472,92 рубля; на второго и последующих детей – 540,48 рубля; на ребенка-инвалида – 608,04 рубля.

Темп роста пособия составит: 110,5% - по сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020 г., 116,6% - по сравнению с перерасчетом с 1 февраля 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на второго и последующих детей – 40% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

Размер среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемый для исчисления данного пособия, за IV квартал 2020 г. составил 1351,20 рубля.