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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ПОСТРОЕНО 49 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
18:00 25.01.2021
В 2020 году организациями всех форм собственности построено 49 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 4 156 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 683,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,5% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 306,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 907,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 215,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,2% от общего ввода по республике.
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