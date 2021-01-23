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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ НА 0,1%, НА ПЕРВИЧНОМ - ПОДРОСЛИ НА 0,3%


17:39 25.01.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 18 по 25 января 2021 года, снизился на незначительные 0,1% и составил 1336 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за те же 7 дней выросла на 0,3% до 1304 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 32 $/м2.

Как пишет Realt.by, за исключением предыдущей недели, с начала 2021 года на вторичном рынке столицы наблюдается отрицательная динамика цен.

Динамика объема предложения изменила направление: количество выставленных на продажу объектов за неделю выросло на 3%.

Кроме Советского и Московского, предложение выросло во всех районах столицы в среднем на 1−2%. Более существенно, сразу на 13%, увеличилось число объявлений в Октябрьском районе.

Предложение 1-, 2-, 3-комнатных квартир выросло равномерно — плюс 3% у каждого сегмента. Количество 4-комнатных квартир в базе увеличилось на 1%.

Среди типов квартир наиболее существенное изменение средних цен произошло у 3-комнатных квартир (-0,8%) и 4-комнатных квартир (+0,9%). Средняя цена квадратного метра 1- и 2-комнатных квартир за 7 дней изменилась незначительно.

Среди районов города чаще прослеживался рост средних цен. Наиболее заметный — в Центральном, Партизанском и Московском районах. Ощутимое снижение цены квадратного метра в последнюю неделю было зафиксировано в Октябрьском районе — на 1,5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 798 $/м2 (-0,4%), Витебск — 607 $/м2 (-1%), Гомель — 617 $/м2 (+0,7%), Гродно — 707 $/м2 (-0,7%), Могилев — 647 $/м2 (-0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 623 $/м2 (-0,3%), Солигорск — 801 $/м2 (-0,7%), Молодечно — 743 $/м2 (-0,3%), Жодино — 739 $/м2 (-0,5%), Слуцк — 587 $/м2 (+0,6%).
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