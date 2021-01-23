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ЭКОНОМИКА РБ


УСЛУГАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 230 ТЫСЯЧ ЧИТАТЕЛЕЙ


16:59 25.01.2021

В 2020 году Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) обслужила более 230 тыс. пользователей (преимущественно в удаленном режиме), в том числе более 2,2 тыс. новых читателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, общее количество посещений составило 455 тысяч. Объем предоставленной информации составил более 1,6 млн документов, из них 1,2 млн на электронных носителях.

В прошедшем году услугами РНТБ и ее областных филиалов воспользовались также более 2000 предприятий и организаций из всех регионов республики. Из них 33% составляют промышленные предприятия. Наиболее активно пользовались информационными услугами и ресурсами библиотеки предприятия и организации машиностроительной отрасли и металлообработки (13%), организации строительной отрасли (13%), медицины (9%) и пищевой промышленности (8%). По запросам предприятий и организаций республики РНТБ осуществила более 300 тематических информационных поисков и около 50 патентных поисков.

В разрезе областей и регионов на столицу и Минскую область приходилось 22% обслуженных предприятий и организаций, по 17% – на Витебскую и Гродненскую области, 16% – на Гомельскую область и по 14% – на Брестскую и Могилевскую области.
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