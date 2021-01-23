В БГУ открыт новый сезон студенческого конкурса стартапов - Startup Heart.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на создание условий для реализации бизнес-проектов, оказание помощи молодежи в поиске партнеров или инвесторов.

Принять участие в состязании могут все желающие старшеклассники, студенты и молодые специалисты до 30 лет. Свои идеи или готовые проекты в области IT, «Умного города», интеллектуальных технологий, образования, социального предпринимательства и других сфер принимаются до 21 марта по ссылке.

В нынешнем году особое внимание уделят инициативам в области медицинских технологий, в частности, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Конкурсная программа включает также проведение мастер-классов и спикер-сессий с бизнесменами и экспертами. Это позволит участникам совершенствовать и подготовить проекты к публичной защите в мае нынешнего года. Победители состязания получат финансовую поддержку для реализации своей инициативы.

Организатором конкурса выступает экономический факультет БГУ. Впервые мероприятие состоялось в мае 2019 года. По итогам двух сезонов из 92 представленных проектов 20 получили финансовую поддержку.