На 1 января в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 91,0 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,5 тыс. организаций и 66,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 7,6%.

От данной категории плательщиков поступило 592,4 млн рублей, в том числе от организаций – 448,6 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 143,8 млн рублей.