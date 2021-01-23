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ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ 64,7% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:36 25.01.2021
На 1 января в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 91,0 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,5 тыс. организаций и 66,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 7,6%.
От данной категории плательщиков поступило 592,4 млн рублей, в том числе от организаций – 448,6 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 143,8 млн рублей.
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