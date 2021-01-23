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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ СОЗДАЛО РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕПИТА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА


14:15 25.01.2021

Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) создана межведомственная рабочая группа по развитию общественного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, создана она «с целью дальнейшего развития и поддержки отрасли общественного питания в связи со сложившейся эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной распространением инфекции COVID-19, а также для комплексного рассмотрения актуальных проблемных вопросов».

В состав группы вошли представители министерств здравоохранения, экономики, финансов, энергетики, по налогам и сборам, Минского областного и Минского городского исполкомов, РУП «Белорусский государственный институт метрологии», отраслевых ассоциаций и иные заинтересованные.

На первом заседании рабочей группы, которое прошло 22 януваря, представители Ассоциации рестораторов обратили внимание, что либерализация условий ведения бизнеса, в частности, реализация норм декрета №7 от 23 ноября 2017 г, способствовала активному развитию сферы общественного питания, появлению новых форматов и методов оказания услуг, увеличению количества баров, кафе, ресторанов. Вместе с тем пандемия и ее последствия, сокращение въездного туризма, снижение социальной активности поставили перед отраслью новые задачи и привели к необходимости выработки иных подходов к осуществлению общественного питания.

В период COVID-19 финансовое положение субъектов хозяйствования в сфере общественного питания значительно ухудшилось. Сложившаяся ситуация также спровоцировала закрытие ряда объектов общественного питания.

Товарооборот общественного питания по итогам 2020 года составил в сопоставимых ценах 80% к уровню 2019 года, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций общественного питания за январь-ноябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшилась на 9%, в январе-ноябре 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. значительно увеличилась доля убыточных организаций – до 50,6%, или в 4,4 раза.

В ходе заседания группы были вынесены на рассмотрение предложения представителей бизнес-сообществ по: минимизации установленных местными исполнительными и распорядительными органами ограничений, принятых в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19; регулированию размещения нестационарных объектов общественного питания и передвижных объектов общественного питания; комплексные вопросы правового регулирования данной сферы.

Ожидается, что результатом деятельности рабочей группы станут конкретные предложения по совершенствованию действующих механизмов правового регулирования отрасли общественного питания и сокращению административных барьеров для ее развития.
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