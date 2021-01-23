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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТОЧНОЙ ДАТОЙ ВВЕДЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
13:58 25.01.2021
Лукашенко на состоявшемся сегодня совещании одобрил введение в Беларуси биометрических документов, однако пока точная дата их выдачи не определена.
"Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он обратил внимание на необходимость учесть все организационные и технические нюансы.
"Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает, - сказал Лукашенко. - Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов".
В качестве координаторов этой деятельности он определил Министерство внутренних дел и Минсвязи.
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