Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 января 2021 года выросло до 238,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 238 тыс. 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 224 тыс. 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 618 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1658 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1813 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 694 теста. Всего в стране проведено 4 млн 375 тыс. 265 тестов.