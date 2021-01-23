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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛА
13:43 25.01.2021
Ученые БГУ разработали уникальную автоматизированную установку для получения наноматериала – графена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новация выполнена коллективом ученых НИИ ядерных проблем БГУ под руководством директора Сергея Максименко. В отличие от существующих аналогов установка ученых БГУ дешевле и имеет более широкий автоматизированный функционал.
Графен был открыт в 2004 году британскими учеными и является первым двумерным материалом из слоя углерода толщиной в один атом. Благодаря своим уникальным свойствам, высокой электро- и теплопроводимости, легкости, прочности и прозрачности, графен в перспективе сможет заменить большинство современных промышленных материалов. Уже сегодня он активно применяется при изготовлении наноустройств, солнечных элементов, в автомобилестроении, технологиях очистки воды и др.
Установка ученых БГУ позволяет в автоматическом режиме «выращивать» графеновые пленки диаметром до 80 мм на металлических подложках, в качестве которой выступает медная фольга. Схема получения состоит из трех этапов: нагрева и отжига металлической подложки, непосредственно этапа синтеза и охлаждения. Один процесс занимает около 12 часов, при этом скорость нагрева составляет 10 ℃ в минуту с максимальной температурой 1050 ℃. Такой метод является наиболее перспективным с точки зрения практического применения, так как позволяет получать образцы графена больших размеров.
Новое оборудование состоит из реактора для проведения синтеза графена, системы подачи газа и контроля давления внутри камеры, программного обеспечения (ПО). Температуру и давление в системе задает оператор, который также регулирует подачу и расход необходимых газов. Основной процесс автоматизирован за счет сохранения до 5000 пошаговых действий. Также установка может сигнализировать о сбое в процессе изготовления графена.
Планируется, что установка будет использоваться в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
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