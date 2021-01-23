ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛА


13:43 25.01.2021

Ученые БГУ разработали уникальную автоматизированную установку для получения наноматериала – графена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новация выполнена коллективом ученых НИИ ядерных проблем БГУ под руководством директора Сергея Максименко. В отличие от существующих аналогов установка ученых БГУ дешевле и имеет более широкий автоматизированный функционал.

Графен был открыт в 2004 году британскими учеными и является первым двумерным материалом из слоя углерода толщиной в один атом. Благодаря своим уникальным свойствам, высокой электро- и теплопроводимости, легкости, прочности и прозрачности, графен в перспективе сможет заменить большинство современных промышленных материалов. Уже сегодня он активно применяется при изготовлении наноустройств, солнечных элементов, в автомобилестроении, технологиях очистки воды и др.

Установка ученых БГУ позволяет в автоматическом режиме «выращивать» графеновые пленки диаметром до 80 мм на металлических подложках, в качестве которой выступает медная фольга. Схема получения состоит из трех этапов: нагрева и отжига металлической подложки, непосредственно этапа синтеза и охлаждения. Один процесс занимает около 12 часов, при этом скорость нагрева составляет 10 ℃ в минуту с максимальной температурой 1050 ℃. Такой метод является наиболее перспективным с точки зрения практического применения, так как позволяет получать образцы графена больших размеров.

Новое оборудование состоит из реактора для проведения синтеза графена, системы подачи газа и контроля давления внутри камеры, программного обеспечения (ПО). Температуру и давление в системе задает оператор, который также регулирует подачу и расход необходимых газов. Основной процесс автоматизирован за счет сохранения до 5000 пошаговых действий. Также установка может сигнализировать о сбое в процессе изготовления графена.

Планируется, что установка будет использоваться в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2021
валюта курс
EUR 3.0986
USD 2.5475
RUB 3.4261
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1137 +0.0151
USD 2.5565 +0.009
RUB 3.4123 -0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1170
USD 2.5600 2.5640
RUB 3.3950 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 25.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 91.3000 91.8000
USD/RUB 75.1500 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте