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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА 2020 ГОД ВНЕС В БЮДЖЕТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ
13:18 25.01.2021
За 2020 год субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 5,5 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 41,2% консолидированных поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано 124,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,2%.
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