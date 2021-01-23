ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА 2020 ГОД ВНЕС В БЮДЖЕТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ

13:18 25.01.2021 За 2020 год субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 5,5 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 41,2% консолидированных поступлений города Минска. Всего в Минске зарегистрировано 124,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,2%.