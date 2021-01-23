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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕДАГОГИ-ТЬЮТОРЫ ВПЕРВЫЕ ПОЯВЯТСЯ В БГУ
13:02 25.01.2021
В БГУ впервые появятся педагоги-тьюторы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, их деятельность будет направлена на индивидуализацию обучения, создание условий и возможностей для раскрытия творческого потенциала обучающихся. До настоящего времени в Беларуси отсутствовал подобный опыт взаимодействия специалиста такого профиля и студента.
Сегодня в БГУ каждый факультет имеет перечень уникальных образовательных и научных предложений, действует ряд молодежных организаций, творческих коллективов и спортивных секций. Однако многим студентам сложно сориентироваться в многообразии услуг. Тьютор с учетом персональных запросов обучающегося окажет консультационную, информационную поддержку, при запланированной студентом научной работе междисциплинарной направленности подберет наиболее перспективные варианты сотрудничества с другими факультетами, сориентирует в области языковой подготовки и т.д. По сути, тьютор выступит посредником между обучающимся и университетом.
Предполагается, что педагоги-тьюторы будут работать на каждом факультете БГУ. Подготовка таких специалистов пройдет впервые в университете в рамках программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся в учреждениях высшего образования». Ее старт для 21 преподавателя БГУ дан на этой неделе. Курс построен по принципу оргдеятельностного обучения, когда каждый участник в ходе выполнения практических заданий разработает информационные материалы о тьюторстве для студентов, а также карту образовательных и социальных ресурсов факультета с отражением его специфики, структуры, перечня услуг, описанием вариативности взаимодействия с другими подразделениями и т.д. Участники в рамках курса рассмотрят также вопросы зарубежного опыта, современных практик, этапы, формы, методы, технологии, приемы и методики тьюторской деятельности.
В БГУ уделяется большое внимание индивидуализации обучения студентов. С 2019 года успешно реализуется проект по формированию индивидуальной образовательной траектории, когда обучающийся с учетом своих профессиональных предпочтений может выбрать для изучения дополнительные учебные дисциплины, в том числе на других факультетах. В настоящее время такой возможностью уже воспользовались 54 человека. К слову, один из обучающихся БГУ был аттестован по пяти не входящим в учебный план основной специальности дисциплинам.
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