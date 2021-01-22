В 2020 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» проведено 127 электронных торгов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в результате в хозяйственный оборот вовлечено 153 объекта неиспользуемого или нерационально используемого имущества на общую сумму 4,2 млн рублей, что на 12% больше чем в 2019 г.

На долю недвижимости пришлось почти 80% всего реализованного имущества. При этом наиболее активно продавались объекты в Брестской и Гомельской областях. На территории этих двух регионов располагались более половины реализованных в 2020 году лотов.