ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД


12:21 25.01.2021

В Беларуси утвержден план государственной стандартизации на 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, он сформирован на основе предложений республиканских органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации, других заинтересованных организаций, а также межгосударственных и иных целевых программ.

В 2021 г. предусмотрены работы по 416 темам.

Среди них – разработка 8 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) на парфюмерно-косметическую продукцию, маркировку пищевой продукции, игрушки, машины и оборудование, смазочные материалы, упаковку, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Планируется также разработка 310 стандартов (СТБ, ГОСТ), в том числе и изменений к ним, в различных отраслях экономики. 234 государственных стандарта будут гармонизированы с международными и европейскими.

Также будут разработаны, пересмотрены и внесены изменения в 25 организационно-методических и общетехнических стандартов и 7 технических кодексов установившейся практики.

Научно-технический уровень проверят в отношении 66 государственных стандартов.

Так, 60 ГОСТ будут разработаны в поддержку технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, молочную продукцию, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Запланирована разработка 32 государственных стандартов, направленных на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную.

Включены работы по планированию и разработке СТБ и ГОСТ на основе передовых международных и региональных стандартов, в том числе в рамках реализации программы «Качество 2021 – 2025».

Объектами стандартизации в 2021 году являются: трактора и машины сельскохозяйственные, счетчики газа, выключатели для электроприборов, аппаратура распределения и управления низковольтная, трансформаторы измерительные, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, нефтепродукты жидкие, топлива, молоко и молочная продукция, зерно и продукты его переработки, колбаса и колбасные изделия, текстиль, кожа, обувь, изделия протезно-ортопедические, тренажеры стационарные, качество воды, упаковка и др.

Ознакомиться с планом государственной стандартизации можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2021
валюта курс
EUR 3.0986
USD 2.5475
RUB 3.4261
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0986 +0.0187
USD 2.5475 +0.0103
RUB 3.4261 -0.0334
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1120 3.1170
USD 2.5580 2.5610
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 25.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2200
EUR/RUB 91.4000 91.7100
USD/RUB 75.0000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте