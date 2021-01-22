В Беларуси утвержден план государственной стандартизации на 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, он сформирован на основе предложений республиканских органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации, других заинтересованных организаций, а также межгосударственных и иных целевых программ.

В 2021 г. предусмотрены работы по 416 темам.

Среди них – разработка 8 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) на парфюмерно-косметическую продукцию, маркировку пищевой продукции, игрушки, машины и оборудование, смазочные материалы, упаковку, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Планируется также разработка 310 стандартов (СТБ, ГОСТ), в том числе и изменений к ним, в различных отраслях экономики. 234 государственных стандарта будут гармонизированы с международными и европейскими.

Также будут разработаны, пересмотрены и внесены изменения в 25 организационно-методических и общетехнических стандартов и 7 технических кодексов установившейся практики.

Научно-технический уровень проверят в отношении 66 государственных стандартов.

Так, 60 ГОСТ будут разработаны в поддержку технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, молочную продукцию, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Запланирована разработка 32 государственных стандартов, направленных на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную.

Включены работы по планированию и разработке СТБ и ГОСТ на основе передовых международных и региональных стандартов, в том числе в рамках реализации программы «Качество 2021 – 2025».

Объектами стандартизации в 2021 году являются: трактора и машины сельскохозяйственные, счетчики газа, выключатели для электроприборов, аппаратура распределения и управления низковольтная, трансформаторы измерительные, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, нефтепродукты жидкие, топлива, молоко и молочная продукция, зерно и продукты его переработки, колбаса и колбасные изделия, текстиль, кожа, обувь, изделия протезно-ортопедические, тренажеры стационарные, качество воды, упаковка и др.

Ознакомиться с планом государственной стандартизации можно здесь.