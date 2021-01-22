В центральный аппарат Комитета государственного контроля в 2020 году поступило 3512 письменных и устных обращений граждан и юридических лиц, в комитеты госконтроля областей – 4464, в органы финансовых расследований – 5006.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по результатам рассмотрения обращений и проведенных проверок в бюджет поступило почти 75 тыс. рублей. К административной ответственности привлечено 99 физических и юридических лиц, к дисциплинарной – 217, в том числе 8 человек освобождены от занимаемой должности. Возбуждено 4 уголовных дела.

В частности, после рассмотрения обращения работников сельхозпредприятия Брестской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера за служебный подлог. Комитетом госконтроля Минской области привлечены к административной ответственности частное унитарное предприятие и должностное лицо субъекта хозяйствования за незаконное использование автомобильной стоянки, не введенной в эксплуатацию.

Как свидетельствует анализ тематики обращений граждан, наиболее актуальными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Приходится констатировать, что зачастую поводом для таких обращений являются формализм и волокита при реагировании на жалобы. Иногда проблемы жителей решаются только после вмешательства Комитета госконтроля.

Так, в Минске был выполнен текущий ремонт подъезда жилого дома; в Щучинском районе устранены дефекты кровельного покрытия, заменены оконные рамы в общежитии; в Лунинце выполнены работы по прочистке ливневой канализации, устранены неполадки в работе светильников в местах общего пользования жилого дома.

В прошлом году увеличилось число обращений по вопросам торговли и бытового обслуживания, банковской и лизинговой деятельности.

Комитетом госконтроля в 2020 году проведено 522 прямых телефонных линий и выездных приемов, на которые обратились около 500 жителей столицы и регионов. Почти в 10 раз (до 1,1 тыс. человек) возросло количество позвонивших на «горячие линии» (их было организовано 160 по наиболее актуальным темам).