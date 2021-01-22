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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ВНЕС В БЮДЖЕТ 425,6 МЛН РУБЛЕЙ
11:50 25.01.2021
В Витебской области зарегистрировано 31 768 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8202 организации и 23566 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, к прошлому году их количество увеличилось на 480, в том числе количество организаций уменьшилось на 370, индивидуальных предпринимателей увеличилось на 850.
Поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 425,6 млн рублей, в том числе по организациям поступило 381,6 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям поступления составили 44,1 млн рублей.
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