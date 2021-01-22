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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ


11:45 25.01.2021

В 2020 году в Беларуси завершена работа по инвентаризации поверхностных водных объектов. Это было отмечено на заседании ученого совета, которое прошло 21 января 2021 г. в РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды, завершение работ по инвентаризации поверхностных водных объектов (водотоков с площадью водосбора от 30 кв. километров, водоемов с площадью водной глади от 0,5 кв. километров и родников) было наиболее масштабное направление деятельности РУП «ЦНИИКИВР» в 2020 году.

Согласно результатам, в Беларуси с такими параметрами в настоящее время насчитывается 3160 водотоков, 3940 водоемов и 1183 родника. Результаты инвентаризации поверхностных водных объектов размещены на информационном ресурсе «Государственный водный кадастра» в разделе «Реестр поверхностных водных объектов». В период 2021-2025 гг. работы по инвентаризации будут продолжены в отношении поверхностных водных объектов с меньшими площадями водосборов.

Одновременно в 2020 году с участием РУП «ЦНИИКИВР» завершены работы по корректировке проектов водоохранных зон и прибрежных полос, которые обусловлены требованиями пункта 8 статьи 63 Водного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время РУП «ЦНИИКИВР» является подчиненной организацией Минприроды, выполняющей фундаментальные и прикладные научные исследования в области рационального использования и охраны вод.
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