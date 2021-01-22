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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕХОСМОТР ЗА 20 ДНЕЙ ЯНВАРЯ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 119 ТЫСЯЧ РАЗРЕШЕНИЙ


11:34 25.01.2021

Республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» с 1 по 20 января 2021 года выдало 119 700 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 235,5% превышает данный показатель за аналогичный период января 2020 г. (35 677 разрешений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в отношении физических лиц за этот период выдано 110 974 разрешения (92,7% от общего количества).

Для сравнения: за весь январь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 55 782 разрешения, за январь-февраль 2020 г. – 108 828 разрешения.

Для удобства автовладельцев на диагностических станциях УП «Белтехосмотр» организована предварительная запись для прохождения государственного технического осмотра транспортных средств.

Запись осуществляется на сайте УП «Белтехосмотр».

Предварительная запись доступна как для физических, так и для юридических лиц.

После заполнения формы и нажатия кнопки «Записать», на указанный в форме адрес электронной почты будет направлено уведомление о произведенной записи.

В настоящее время УП «Белтехосмотр» ведется работа по совершенствованию личного кабинета пользователя сайта организации, предусматривающая возможность оплаты услуг, информирования об окончании срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, а также применения дисконтной программы.
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