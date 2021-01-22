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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКЕ ПОСТРОЯТ КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД
10:58 25.01.2021
Предприятие ООО «Акитама» ведет в Витебске подготовительные работы на площадке для строительства крупнейшего в Беларуси пеллетного завода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», планируемая мощность производства - порядка 150 тыс. тонн топливных гранул в год.
В качестве сырья будет в основном использоваться пока мало востребованная в Беларуси древесина осины.
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