ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКЕ ПОСТРОЯТ КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД

10:58 25.01.2021 Предприятие ООО «Акитама» ведет в Витебске подготовительные работы на площадке для строительства крупнейшего в Беларуси пеллетного завода. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», планируемая мощность производства - порядка 150 тыс. тонн топливных гранул в год. В качестве сырья будет в основном использоваться пока мало востребованная в Беларуси древесина осины.