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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БРЕМИНО ГРУПП» СТАЛА ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ И ЛОГИСТИКИ «БАМЭ»
10:45 25.01.2021
Компания ООО «Бремино групп» в январе 2021 года стала членом Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино групп», ассоциация представляет собой некоммерческую организацию. В «БАМЭ» входит более 100 компаний из сферы экспедирования и логистики.
В рамках своей деятельности ассоциация оказывает своим членам содействие в обеспечении оптимальных условий их профессиональной деятельности и решения задач достижения высокой экономической эффективности.
«Членство в Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» служит подтверждением высокого профессионализма, финансовой стабильности и заслуженной деловой репутации», - отметили в компании ООО «Бремино групп».
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