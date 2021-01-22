Компания ООО «Бремино групп» в январе 2021 года стала членом Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино групп», ассоциация представляет собой некоммерческую организацию. В «БАМЭ» входит более 100 компаний из сферы экспедирования и логистики.

В рамках своей деятельности ассоциация оказывает своим членам содействие в обеспечении оптимальных условий их профессиональной деятельности и решения задач достижения высокой экономической эффективности.

«Членство в Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» служит подтверждением высокого профессионализма, финансовой стабильности и заслуженной деловой репутации», - отметили в компании ООО «Бремино групп».