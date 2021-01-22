Оборот внешней торговли товарами организаций Могилевской области в январе-ноябре 2020 г. составил $2747,6 млн, в том числе экспорт – $1759,4 млн, импорт – $988,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении региона, положительное сальдо внешней торговли товарами составило $771,2 млн, что на более чем $117 млн больше аналогичного прошлогоднего периода.

За одиннадцать месяцев 2020 года зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 108 странами мира. Товары поставлялись на рынки 95 государств, импортировалась продукция из 87 стран.

Основными торговыми партнерами Могилевщины являлись Российская Федерация – 60,4% всего объема товарооборота; Украина – 7,5%; Польша – 4,5%; Германия – 3,9%; Китай – 3,1%; Литва – 2,5%; Казахстан – 1,7%; Нидерланды и Латвия – по 1,2%; Турция – 1,1%; Италия – 1%.