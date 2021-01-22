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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА НОВЫХ ТЯЖЕЛОВОЗА БЕЛАЗ ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК БМЗ
09:33 25.01.2021
Два новых тяжеловоза БЕЛАЗ-79261 пополнили автопарк цеха технологического автотранспорта Белорусского металлургического завода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», одна из машин грузоподъемностью 150 тонн вышла на внутризаводские маршруты в конце декабря, вторая совсем недавно – в начале январе.
Уникальность тяжеловоза БЕЛАЗ-79261 – в особой конструкции и предназначении: этот семиосный тяжеловоз с колесной формулой 14х4 создан для внутризаводских перевозок технологических грузов на сталеплавильных производствах, конкретно в случае с БМЗ – для транспортировки скрапа (металлического лома и отходов производства, поступающих в переплавку).
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