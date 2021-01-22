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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ В 2020 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО НА 22% МЕНЬШЕ РЕКЛАМНЫХ ИГР


09:18 25.01.2021

В 2020 году Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) зарегистрирована 201 рекламная игра, что на 22% меньше, чем в 2019 году (в 2019 году – 259).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в 1 квартале 2020 года было зарегистрирвоано 45 рекламных игр (в аналогичном периоде 2019 года – 51), во 2 квартале – 46 рекламных игр (78), в 3 квартале – 53 рекламные игры (54) и в 4 квартале– 57 рекламных игр (76).

В министерстве это связывают с эпидемиологической ситуацией в стране, так как в марте-июне 2020 года было зарегистрировано почти в два раза меньше игр, чем в аналогичный период 2019 года (2020 году – 56 рекламных игр, в 2019 – 95 рекламных игр).

Всего в 2020 году МАРТ было подано 341 заявление для осуществления административной процедуры по государственной регистрации рекламных игр. Из них 109 было отказано в регистрации по разным причинам, а 31 заявление было отозвано субъектами хозяйствования.

Организаторами половины зарегистрированных рекламных игр являлись субъекты рекламного рынка (105 рекламных игр).

Рекламные игры в 2020 году проводились в целях стимулирования: реализации товаров в торговых объектах – 73 рекламные игры (36% от общего числа игр); услуг – 32 рекламные игры (16% от общего числа игр); подписки на печатные средства массовой информации – 31 рекламная игры (15% от общего числа игр); безналичных платежей – 21 рекламная игра (10% от общего числа игр).
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