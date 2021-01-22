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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 0,7%, ОПТОВЫЙ – НА 4,2%
18:11 22.01.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в 2020 году составил 4573,1 млн. рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил 12,2 рубля против 11,6 рубля в предыдущем году.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 4172,5 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 177 млн рублей, или 83,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
В 2020 году оптовый товарооборот составил 2778,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню 2019 года.
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