В Могилевской области розничный товарооборот в 2020 году составил 4573,1 млн. рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил 12,2 рубля против 11,6 рубля в предыдущем году.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,2% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 4172,5 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 177 млн рублей, или 83,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 2778,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню 2019 года.