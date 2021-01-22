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ЭКОНОМИКА РБ


САНАТОРИИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ БЖД В 2020 ГОДУ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 14,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


17:59 22.01.2021

В течение 2020 года в здравницах Белорусской железной дороги оздоровилось 14 566 человек, из которых почти 11 тысяч – это железнодорожники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики было проведено более 19 тысяч медицинских обследований работников магистрали, в том числе связанных с обеспечением безопасности движения поездов.

В 2020 году оздоровительный процесс был организован с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.

В целях укрепления и сохранения здоровья железнодорожников в 2020 году в оздоровительных учреждениях БелЖД централизованно были разработаны и внедрены комплексные медицинские программы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID‑19. Данные программы состоят из медицинских процедур, направленных на восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного фиброза, улучшение качества крови, укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости и выносливости организма, снижение рисков повторных заболеваний и осложнений.
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